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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Криштиану Роналду: «Для меня не важно быть лучшим и получать награды. Главное, что команда в порядке»

«Самое главное, что команда в порядке. Для меня не важно быть лучшим или выигрывать [индивидуальные] награды.

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