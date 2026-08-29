Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава евродипломатии Кая Каллас, канцлер Германии Фридрих Мерц и другие политики стран Евросоюза «тащат европейцев на дно своей оголтелой русофобией».
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