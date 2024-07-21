250 лет назад началось присоединение Крыма к России

Считается, что Россия присоединила Крым в 1783 году. 19 апреля (8 апреля по старому стилю) того исторического года Екатерина Великая подписала Высочайший манифест «О принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую».
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