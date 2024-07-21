Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

1 024 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Моргунов
    ПО ВИНТОВКЕ МОСИНА И ПО ПАРЕ ГРАНАТ В КАРМАНЫ...ПРОДОЛЖАЕТ ГНАТЬ ПУРГУ, НАСЛУШАВШИСЬ.....Зачем депутату но...
  • Maxim
    FSC у амеров давно уже, какой штраф - на нары..Россиянам придума...
  • Михаил
    Одной тварюгой на земле стало меньше и дышать стало легче!В МВД Украины рас...

250 лет назад началось присоединение Крыма к России

250 лет назад началось присоединение Крыма к России

Считается, что Россия присоединила Крым в 1783 году. 19 апреля (8 апреля по старому стилю) того исторического года Екатерина Великая подписала Высочайший манифест «О принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх