Жестко наказал управляющую компанию житель Уссурийска

Уссурийская городская прокуратура провела проверку по обращению местного жителя по вопросу неполучения ответа на обращение от управляющей компании, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на прокуратуру Приморского края.
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