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Заммэра Ефимов: каждый седьмой рубль в системе госзакупок малый бизнес получает от московских заказчиков

Заммэра Ефимов: каждый седьмой рубль в системе госзакупок малый бизнес получает от московских заказчиков

«Малые» предприниматели всей страны активно участвуют в госзакупках Москвы. При этом каждый седьмой рубль в системе закупок, который они получили в счет заключенных госконтрактов в январе-августе текущего года, поступил от столичных заказчиков.

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