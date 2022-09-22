Заммэра Ефимов: каждый седьмой рубль в системе госзакупок малый бизнес получает от московских заказчиков

«Малые» предприниматели всей страны активно участвуют в госзакупках Москвы. При этом каждый седьмой рубль в системе закупок, который они получили в счет заключенных госконтрактов в январе-августе текущего года, поступил от столичных заказчиков.
«Малые» предприниматели всей страны активно участвуют в госзакупках Москвы. При этом каждый седьмой рубль в системе закупок, который они получили в счет заключенных госконтрактов в январе-августе текущего года, поступил от столичных заказчиков.
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