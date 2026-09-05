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Россия подняла на G20 вопрос доступа к финсистеме — Силуанов

Россия подняла на G20 вопрос доступа к финсистеме — Силуанов

Россия на совещании финансовой «Группы двадцати» подняла вопрос доступности глобальных финансовых инструментов, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов 5 сентября, сообщает ТАСС.

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