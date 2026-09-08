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Газета.ру

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Мишустин освободил от должности замглавы Минпросвещения РФ Шварцман

Мишустин освободил от должности замглавы Минпросвещения РФ Шварцман

Заместитель министра просвещения РФ Ирина Шварцман покидает должность. Распоряжение об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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