Готовы? В понедельник, 14 сентября, в Омской области резко похолодает. Погода начнет ухудшаться уже в воскресенье - в этот день пройдут небольшие дожди, столбик термометра опустится до +20°.
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