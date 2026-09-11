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Новости Омска

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Готовы? В понедельник, 14 сентября, в Омской области резко похолодает

Готовы? В понедельник, 14 сентября, в Омской области резко похолодает. Погода начнет ухудшаться уже в воскресенье - в этот день пройдут небольшие дожди, столбик термометра опустится до +20°.

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