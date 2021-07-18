Медвежий угол

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Комиссия ГД выявила новые попытки повлиять на ход избирательной кампании в России

Комиссия ГД выявила новые попытки повлиять на ход избирательной кампании в России

В Генпрокуратуру и Роскомнадзор направлены материалы относительно признанной в РФ нежелательной организации «Национальный демократический институт международных отношений» США для их блокировки, сообщил Председатель Комиссии по иновмешательству Василий Пискарев 15 июля состоялось заседание Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России на тему «О вмешательстве в выборы в Российской Федерации через возможности иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной».

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Владимир Домнин
Депутаты ЕдиноРосы опять продемонстрировали циничное нарушение закона. Это присвоение полномочий правоохранительных органов. Депутаты посылают запрос, а не выявляет что-то самостоятельно.
михаил дуванов
жулики против жуликов
Петр Шипилов
Я не спорю, американцев и европейцев нужно ставить на место, а кто поставит на место наших правящих жуликов, постоянно грабящих свой народ?
Виктор Шиховцев
Видимо, никто, кроме нас.

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