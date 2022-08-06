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СЦКК: ВСУ выпустили по Алчевску ракету HIMARS

СЦКК: ВСУ выпустили по Алчевску ракету HIMARS

Представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что украинские войска выпустили по Алчевску ракету из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

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