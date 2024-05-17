Глава Днепропетровска Филатов предупредил о коллапсе из-за мобилизации

Из-за беспорядочной мобилизации на Украине произойдет коллапс в сферах транспорта и ЖКХ. Работников критической инфраструктуры могут массово отправить в зону боевых действий, предупредил в своем Telegram-канале глава горадминистрации Днепропетровска Борис Филатов.
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