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Грехи недели: что можно и что нельзя делать с 27 ноября по 3 декабря 2023 года, согласно церковным и народным традициям

Грехи недели: что можно и что нельзя делать с 27 ноября по 3 декабря 2023 года, согласно церковным и народным традициям

Грехи недели: что можно и что нельзя делать с 27 ноября по 3 декабря 2023 года, согласно церковным и народным традициям Елена ГалицкаяС наступлением недели с 27 ноября по 3 декабря начинается важный период для верующих – Рождественский пост.

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