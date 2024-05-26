Доктрина Вулфовица: фундамент современного украинского кризиса Руководство оборонного планированияХотя американская администрация достаточно много сделала для расшатывания Советского Союза, его падение стало во многом неожиданным.
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