Царукян – о конфликте с Грином: «Надеюсь, что больше не увижу его в своей жизни»

«Надеюсь, я больше не увижу его в своей жизни. Я был супер счастлив, когда его голова оказалась на канвасе», – заявил боец UFC Арман Царукян.
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