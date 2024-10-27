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Стояногло упрекнул Санду из-за позиции по Приднестровью

Стояногло упрекнул Санду из-за позиции по Приднестровью

Бывший генпрокурор Молдавии и кандидат в президенты страны Александр Стояногло упрекнул своего оппонента по предвыборной кампании, действующего молдавского лидера Майю Санду в отсутствии контактов с лидером Приднестровья и в её позиции по данному региону.

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