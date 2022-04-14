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ЦБ предложил по-новому считать стоимость ремонта по ОСАГО

ЦБ предложил по-новому считать стоимость ремонта по ОСАГО

Ремонт предлагают рассчитывать с учетом цен аналогов оригинальных запчастей. Материалы по теме Банк России предложил временно рассчитывать стоимость ремонта по ОСАГО с учетом цен аналогов оригинальных запчастей, сообщила пресс-служба регулятора.

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