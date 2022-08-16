Військові, що входять до складу місії EUFOR, у Боснії та Герцеговині (архівне фото) Євросоюз збільшив чисельність миротворчої місії у Боснії та Герцеговині НАТО та ЄС попереджають, що спричинена війною в Україні нестабільність може поширитися на Західні Балкани Німеччина вперше за десять років направила своїх військових до Боснії та Герцеговини для участі у миротворчої місії […] Сообщение Євросоюз збільшив чисельність миротворчої місії у Боснії та Герцеговині появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.