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Судьба Петра Рыкова: от модели до «Женского доктора»

Судьба Петра Рыкова: от модели до «Женского доктора»

Актер Пётр Рыков стал сниматься уже в зрелом возрасте – ему было больше тридцати лет. Однако он стал популярным достаточно быстро – ему приходит много предложений в различные проекты, а поклонников интересует его личная жизнь и творческий путь.

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