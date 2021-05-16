Судьба Петра Рыкова: от модели до «Женского доктора»

Актер Пётр Рыков стал сниматься уже в зрелом возрасте – ему было больше тридцати лет. Однако он стал популярным достаточно быстро – ему приходит много предложений в различные проекты, а поклонников интересует его личная жизнь и творческий путь.
Актер Пётр Рыков стал сниматься уже в зрелом возрасте – ему было больше тридцати лет. Однако он стал популярным достаточно быстро – ему приходит много предложений в различные проекты, а поклонников интересует его личная жизнь и творческий путь.
Свежие комментарии