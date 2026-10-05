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Царьград

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Экслюзив: Доставлен в суд подозреваемый в убийстве Церетелли

Экслюзив: Доставлен в суд подозреваемый в убийстве Церетелли

Подозреваемого в убийстве Елены Церетелли доставили в суд. Видео демонстрирует, как он под конвоем входит в здание.

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