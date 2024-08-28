"И это только начало": Киеву придется расплатиться за курскую авантюру, заявили в ООН

Киеву придется сполна расплатиться за атаку украинских боевиков на Курскую область, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- ВС России атаковали бункер в Сумах в момент совещания ВСУ с участием Зеленского
- Впервые за тысячу лет русской истории: Озвучен уникальный приказ Путина касательно СВО
- Дождались: Белоусов пошёл на "крайние меры" - просили давно. Уничтожение важнейших объектов - первый шаг к изоляции ВСУ в Курской области
Свежие комментарии