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"И это только начало": Киеву придется расплатиться за курскую авантюру, заявили в ООН

"И это только начало": Киеву придется расплатиться за курскую авантюру, заявили в ООН

Киеву придется сполна расплатиться за атаку украинских боевиков на Курскую область, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
И западу тоже придется опуститься до плинтуса!
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