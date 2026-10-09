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Кто приготовил, тот и прав: почему власть в семье сосредоточена у плиты

Кто приготовил, тот и прав: почему власть в семье сосредоточена у плиты

В семейной иерархии тот, кто стоит у плиты, часто обретает негласную, но очень мощную власть – это явление отмечают семейные психологи, называя его «пищевой диктатурой», она же гастрономическая, или «кухонным суверенитетом» .

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