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Регионы России

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Правительство России поддержало ужесточение наказаний за публичные призывы к терроризму и массовым беспорядкам

Правительство России поддержало ужесточение наказаний за публичные призывы к терроризму и массовым беспорядкам

Правительство Российской Федерации поддержало законопроект, направленный на ужесточение наказаний за публичные призывы к терроризму, массовым беспорядкам, а также насилию в отношении представителей власти, в том числе посредством интернета и СМИ.

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