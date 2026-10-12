Правительство России поддержало ужесточение наказаний за публичные призывы к терроризму и массовым беспорядкам

Правительство Российской Федерации поддержало законопроект, направленный на ужесточение наказаний за публичные призывы к терроризму, массовым беспорядкам, а также насилию в отношении представителей власти, в том числе посредством интернета и СМИ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЮГ Проректора «Синер...
- ТЛ На строительство ...
- Кибератака затрон...
А что такое -разжигание ненависти ? Конкретно к кому и как?