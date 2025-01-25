Песков отметил недружественную позицию Японии в ответ на слова премьера Исибы о мире

Песков отметил недружественность Японии, комментируя слова премьера Исибы о мире Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на недружественное отношение Японии к России, комментируя слова японского премьера Сигэру Исибы о желании заключить мирный договор.
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