В правительстве Челябинской области продолжается волна назначений

Власти Южного Урала закрыли вопрос с «главным по занятости». Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, начальником главного управления по труду и занятости населения в регионе назначен Александр Шегуров.
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