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Трамп празднует "исторический" успех в Газе: на главный вопрос ответа нет

Трамп празднует "исторический" успех в Газе: на главный вопрос ответа нет

Дональд Трамп объявил в соцсети Truth Social о соглашении по полному разоружению ХАМАС.

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Комментарии
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Валерий Вавилов
Сегодня Совет мира достиг ИСТОРИЧЕСКОГО соглашения о ПОЛНОМ РАЗОРУЖЕНИИ ХАМАС и всех других вооруженных группировок в секторе Газа&quot;, — пейсатые в курсе? ПИСДИЛ- великий Трамп. Как всегда браво! Это 300й вооруженный конфликт замиренный дебилом. А сколько их еще будет! Дайте ему уже премию мира и орден сутулого с занесением в грудную клетку!
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