Трамп празднует "исторический" успех в Газе: на главный вопрос ответа нет

Валерий Вавилов

Сегодня Совет мира достиг ИСТОРИЧЕСКОГО соглашения о ПОЛНОМ РАЗОРУЖЕНИИ ХАМАС и всех других вооруженных группировок в секторе Газа", — пейсатые в курсе? ПИСДИЛ- великий Трамп. Как всегда браво! Это 300й вооруженный конфликт замиренный дебилом. А сколько их еще будет! Дайте ему уже премию мира и орден сутулого с занесением в грудную клетку!