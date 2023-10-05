8-летняя школьница едва не утонула в сливной яме: инцидент взял на контроль Бастрыкин

Председателю СК доложат о проверке, организованной по факту падения школьницы в выгребную яму. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил в новосибирском управлении доклад о ходе проверки, организованной по факту падения 8-летней школьницы в сливную яму в поселке Крупский.