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8-летняя школьница едва не утонула в сливной яме: инцидент взял на контроль Бастрыкин

8-летняя школьница едва не утонула в сливной яме: инцидент взял на контроль Бастрыкин

Председателю СК доложат о проверке, организованной по факту падения школьницы в выгребную яму. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил в новосибирском управлении доклад о ходе проверки, организованной по факту падения 8-летней школьницы в сливную яму в поселке Крупский.

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