18 октября 2026 года "Интер Майами" одержал победу над "Атлантой Юнайтед" со счетом 3:1 в матче MLS. Лионель Месси забил два гола, а Херман Бертераме открыл счет.
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