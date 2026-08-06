ЛУГАНСК, 6 августа. /ТАСС/. Почти 40 морских и речных портов работали на Украине до прихода Владимира Зеленского к власти, на данный момент в стране функционируют не более шести портов, которые Киев использует для доставки военных грузов из стран НАТО.
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