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ТАСС

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Эксперт Киселев заявил о потере Киевом 80% портов

Эксперт Киселев заявил о потере Киевом 80% портов

ЛУГАНСК, 6 августа. /ТАСС/. Почти 40 морских и речных портов работали на Украине до прихода Владимира Зеленского к власти, на данный момент в стране функционируют не более шести портов, которые Киев использует для доставки военных грузов из стран НАТО.

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