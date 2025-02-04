«У них огромная власть» Новые союзники Трампа — Илон Маск и IT-миллиардеры. Как они хотят перестроить США и весь мир?

Еще во время предвыборной кампании Дональда Трампа неожиданно поддержали IT-магнаты — основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, основатель платежной систему PayPal, инвестор и управляющий хедж-фондами Питер Тиль, главный исполнительный директор OpenAI Сэм Альтман и многие другие.