Сельский клуб в поселке Новостройка в Черемховском районе сдадут в этом году

В октябре 2025 года в поселке Новостройка Черемховского района планируют сдать новый сельский клуб. Его строят с 2023 года, хотели завершить ранее, но произошло поднятие грунтовых вод, так что пришлось проводить мероприятия по водопонижению, из-за чего сдвинулась вся стройка.