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Иркутск Сегодня

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Сельский клуб в поселке Новостройка в Черемховском районе сдадут в этом году

В октябре 2025 года в поселке Новостройка Черемховского района планируют сдать новый сельский клуб. Его строят с 2023 года, хотели завершить ранее, но произошло поднятие грунтовых вод, так что пришлось проводить мероприятия по водопонижению, из-за чего сдвинулась вся стройка.

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