ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Автобус попал в ДТП в Екатеринбурге, в результате аварии 1 человек погиб, медики осмотрели на наличие травм 16 человек, из них 7 несовершеннолетних.
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