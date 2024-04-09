Ван И: Китай поддержит стабильное развитие России после переизбрания Путина

Лидеры России и Китая продолжат в 2024 году тесные контакты. КНР поддержит развитие страны-партнера под управлением вновь избранного президента Владимира Путина, заявил министр иностранных дел Ван И по итогам переговоров с главой МИД Сергеем Лавровым.