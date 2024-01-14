Новая "болезнь X", которая смертельнее коронавируса в 20 раз: что будут обсуждать на форуме в Давосе

Рассказываем, что за "болезнь X", о которой будут дискутировать на форуме в Давосе.В рамках предстоящего Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, одной из наиболее обсуждаемых тем станет "болезнь Х", которая, по предварительной оценке, может превзойти COVID-19 в 20 раз по смертности.
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