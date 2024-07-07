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Царьград

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Посольство Украины раскритиковало премьера Болгарии за слова о России

Посольство Украины раскритиковало премьера Болгарии за слова о России

Украина ответила на предложение премьера Болгарии начать мирные переговоры с РоссиейНа днях и.о. премьер-министра Болгарии Димитар Главчев заявил, что София на саммите НАТО выдвинет идею о возобновлении мирных переговоров между Россией и Украиной.

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