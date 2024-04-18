В Санкт-Петербурге приступили ко второму этапу испытаний экологических автобусов

Эксперты оценивают эффективность от использования транспорта В Санкт-Петербурге начался второй этап испытаний, которые направлены на определение фактического снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при эксплуатации автобусов, сообщили в пресс-службе Смольного.
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