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Петербургский дневник

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В Санкт-Петербурге приступили ко второму этапу испытаний экологических автобусов

В Санкт-Петербурге приступили ко второму этапу испытаний экологических автобусов

Эксперты оценивают эффективность от использования транспорта В Санкт-Петербурге начался второй этап испытаний, которые направлены на определение фактического снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при эксплуатации автобусов, сообщили в пресс-службе Смольного.

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