В Санкт-Петербурге приступили ко второму этапу испытаний экологических автобусов

Эксперты оценивают эффективность от использования транспорта В Санкт-Петербурге начался второй этап испытаний, которые направлены на определение фактического снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при эксплуатации автобусов, сообщили в пресс-службе Смольного.