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Мода и Шоу-бизнес

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Известная телеведущая рассказала о тяжелых проблемах со здоровьем на съемках шоу

Известная телеведущая рассказала о тяжелых проблемах со здоровьем на съемках шоу

Известная британская телеведущая и журналистка, жена футболиста Уэйна Руни Колин Руни призналась, что столкнулась с тяжелыми проблемами со здоровьем на съемках экстремального шоу I'm a Celebrity…Get Me Out of Here! («Я знаменитость, забери меня отсюда!») Ее комментарий приводит Daily Mail.

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