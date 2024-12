Известная телеведущая рассказала о тяжелых проблемах со здоровьем на съемках шоу

Известная британская телеведущая и журналистка, жена футболиста Уэйна Руни Колин Руни призналась, что столкнулась с тяжелыми проблемами со здоровьем на съемках экстремального шоу I'm a Celebrity…Get Me Out of Here! («Я знаменитость, забери меня отсюда!») Ее комментарий приводит Daily Mail.