Происшествия
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Происшествия

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Возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атаками украинских вооружённых формирований на гражданские объекты в Белгороде.

Возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атаками украинских вооружённых формирований на гражданские объекты в Белгороде.

Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ) в связи с атакой украинских вооруженных формирований на город Белгород.

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