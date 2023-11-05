Минздрав: Адам Кадыров стал начальником отдела безопасности главы Чечни

Министр здравоохранения Чечни Адам Алханов в своем Telegram-канале сообщил, что 15-летний Адам Кадыров, сын главы региона Рамзана Кадырова, назначен на должность начальника отдела безопасности руководителя республики.
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