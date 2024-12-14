Дубинский: Украина никогда не будет в сильной позиции на переговорах с РФ

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под арестом по обвинению в государственной измене, выразил мнение, что Украина не сможет достичь такой позиции, которая позволила бы вести переговоры с Россией с позиции силы.
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