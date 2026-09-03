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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Есмантович о том, ищет ли ЦСКА центра на иностранном рынке: «Мы не обольщаемся, понимаем, что происходит в мире, с европейским хоккеем. У нас достаточно много своих ребят»

Президент ЦСКА Игорь Есмантович сообщил, что клуб не занимается поиском иностранного центрального нападающего.

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