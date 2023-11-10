Modern Diplomacy: истребители F-16 не помогут ВСУ на поле боя

Как указывается в публикации на Modern Diplomacy, истребители F-16 — последняя надежда украинского лидера Владимира Зеленского, однако они не помогут ВСУ на поле боя: их негде разместить и на Украине нет квалифицированных пилотов, которые могли бы ими управлять.
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