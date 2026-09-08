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Stevie Wonder announces 'Songs in the Key of Life' 50th anniversary tour

Twenty-five-time Grammy-winning singer Stevie Wonder has announced plans for a "Songs in the Key of Life" 50th anniversary concert tour.

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