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Регионы России

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В Севастополе вследствие атаки беспилотников воспламенился детский сад

В Севастополе вследствие атаки беспилотников воспламенился детский сад

В Севастополе продолжается отражение атаки украинских беспилотников. В ходе инцидента произошёл пожар кровли детского сада «Маяк детства», расположенного на территории образовательного центра «Бухта Казачья», сообщили местные власти.

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