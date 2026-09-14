В Севастополе вследствие атаки беспилотников воспламенился детский сад

В Севастополе продолжается отражение атаки украинских беспилотников. В ходе инцидента произошёл пожар кровли детского сада «Маяк детства», расположенного на территории образовательного центра «Бухта Казачья», сообщили местные власти.
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