Малкин попросил Овечкина пощадить "Питтсбург" в новом сезоне

Владимир Малкин в шутку попросил Александра Овечкина осторожнее играть с "Питтсбургом". Овечкин, приближающийся к рекорду Гретцки, в июле продлил контракт с "Вашингтоном" на сезон 2026/27, который станет для него 22-м в НХЛ.