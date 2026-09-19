Почему водители грузовиков кажутся хамами. Спойлер: дело совсем не в них

Фура не пускает вас на трассу, еле ползёт по повороту и будто не хочет уступать при перестроении. Дело не в характере дальнобойщика, а в самой машине.
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