Суть Событий

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В Сочи полиция начала проверку из-за сообщений об исчезновении певца Константина Легостаева

В Сочи полиция начала проверку из-за сообщений об исчезновении певца Константина Легостаева

В Сочи полиция проверяет информацию об исчезновения певца Константина Легостаева. Проверка была организована после появления в социальных сетях сообщений о том, что исполнитель якобы отправился купаться в море на одном из местных пляжей и пропал.

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