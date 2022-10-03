В Сочи полиция начала проверку из-за сообщений об исчезновении певца Константина Легостаева

В Сочи полиция проверяет информацию об исчезновения певца Константина Легостаева. Проверка была организована после появления в социальных сетях сообщений о том, что исполнитель якобы отправился купаться в море на одном из местных пляжей и пропал.
В Сочи полиция проверяет информацию об исчезновения певца Константина Легостаева. Проверка была организована после появления в социальных сетях сообщений о том, что исполнитель якобы отправился купаться в море на одном из местных пляжей и пропал.
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