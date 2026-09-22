Актриса Мария Машкова призналась, что готова сменить фамилию по просьбе отца

Эмигрировавшая в США дочь народного артиста России Владимира Машкова назвала условие, при котором сменит фамилию.
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