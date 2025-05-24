ГУЛАГ подкрался незаметно

Elena Dmitrieva

Посмотрела фото этих светлых, но пугающих лиц. Так Кудрин, вроде с правительстве? Что, и там гадит? И бабка с татарской фамилией, мамаша Собчаки, тоже в сенаторах, или ее поперли уже? Сколько же там таких? Надеждина мерзкая рожа тоже там , так этот пархатый боря даже в президенты рвался. Мы что? Разве либералы? Зачем они во власти?!?