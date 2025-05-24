У наших релокантов новый тренд: теперь они мечтают вернуться и всех нас с вами отправить в лагеря. По тундре, так сказать, "по железной дороге, где мчится курьерский "Воркута — Ленинград".
ГУЛАГ подкрался незаметно
Комментарии
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Elena Dmitrieva
Посмотрела фото этих светлых, но пугающих лиц. Так Кудрин, вроде с правительстве? Что, и там гадит? И бабка с татарской фамилией, мамаша Собчаки, тоже в сенаторах, или ее поперли уже? Сколько же там таких? Надеждина мерзкая рожа тоже там , так этот пархатый боря даже в президенты рвался. Мы что? Разве либералы? Зачем они во власти?!?
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1 час.
Леонид Руси
Эти предатели бабки выпрашивают у запада... Они же разрозненная часть никому не нужных неудачников. На хлеб зарабатывают, пидоры и прошмандовки...
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1 час.
lislis lissil
35 иконок на плакате-некоторые еще живут в стране- всех 35 отправить на Колыму-работать до последнего вздоха!
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6 мин.
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