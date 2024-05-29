«Исламский джихад» опубликовал видео с российским заложником Труфановым

В Газе в заложниках удерживается россиянин Александр Труханов. Палестинская группировка «Исламский джихад» разместила в Сети видео россиянина Александра Труфанова, который удерживается, как заложник в секторе Газа.
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