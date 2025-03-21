Путин поручил уточнить введение и снятие ограничений на полеты БПЛА в регионах

Президент России Владимир Путин дал указание уточнить полномочия органов публичной власти в отношении введения и снятия ограничений на использование беспилотников в регионах с установленным уровнем базовой готовности.
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